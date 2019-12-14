Барберио: Ничушкин очень заметен на льду, он показывает отличный хоккей
Защитник «Колорадо Эвеланш» Марк Барберио оценил игру российского форварда команды Валерия Ничушкина. В матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» (3:1) уроженец Челябинска забросил шестую шайбу в сезоне.
«Он показывает отличный хоккей. Ничушкин очень заметен на льду и обладает высокой скоростью. Он силён при игре с шайбой и обладает всеми необходимыми хоккейными навыками», — приводит слова Барберио официальный сайт НХЛ.
В сезоне-2019/20 24-летний Ничушкин провёл 28 матчей в регулярном чемпионате НХЛ. На счету россиянина шесть заброшенных шайб и четыре голевые передачи при показателе полезности «+10». В нынешнем сезоне Ничушкину удалось прервать серию из 91 матча без заброшенных шайб.
Ничушкин прёт, как танк! Уже 6 голов в 10 матчах
Раньше над ним смеялись. Теперь он забивает постоянно.
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