Барберио: Ничушкин очень заметен на льду, он показывает отличный хоккей

Защитник «Колорадо Эвеланш» Марк Барберио оценил игру российского форварда команды Валерия Ничушкина. В матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» (3:1) уроженец Челябинска забросил шестую шайбу в сезоне.



«Он показывает отличный хоккей. Ничушкин очень заметен на льду и обладает высокой скоростью. Он силён при игре с шайбой и обладает всеми необходимыми хоккейными навыками», — приводит слова Барберио официальный сайт НХЛ.



В сезоне-2019/20 24-летний Ничушкин провёл 28 матчей в регулярном чемпионате НХЛ. На счету россиянина шесть заброшенных шайб и четыре голевые передачи при показателе полезности «+10». В нынешнем сезоне Ничушкину удалось прервать серию из 91 матча без заброшенных шайб.