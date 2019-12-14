Ничушкин прёт, как танк! Уже 6 голов в 10 матчах

Слухи о том, что лидер «Нью-Джерси» Тейлор Холл может быть продан в «Колорадо» получили своё дополнительное подтверждение. На фоне неофициальной информации о возможной сделке руководство «Дэвилз» оставило Холла в запасе на матч с потенциальными покупателями. Сами представители «Дьяволов» заявили о том, что Холл не играет «из-за предосторожности», а про обмен им сказать пока нечего.

Ничушкина сбили с ног, а он всё равно забил! Перехитрил вратаря в падении 5 голов в 8 матчах — такой статистики сейчас нет даже у Овечкина.

Масштабы переговоров пока не ясны. Холл стал первым игроком в истории «Нью-Джерси», кто завоевал «Харт Трофи», и 1 июля он может стать неограниченно свободным агентом. Переговоры между его агентом Дарреном Феррисом и руководством «Дэвилз» застопорились, а поскольку выбраться из подвала турнирной таблицы команда не может, то остаётся только один путь — распродажа. 25 (6+19) очков Холла — это лучший показатель для «Дэвилз», но для болельщиков «чертей» все эти новости стали очень грустными. Холл появился в «Нью-Джерси» летом 2016 года после обмена из «Эдмонтона», и его пребывание в Ньюарке оказалось весьма коротким.

Призывы болельщиков «Колорадо» прикупить Холла пока остались без явного ответа со стороны боссов клуба, а вот о подписании контракта с Валерием Ничушкиным генменеджер «Эвеланш» Джо Сакик теперь вряд ли жалеет. Российский гигант снова порадовал публику, забив свой шестой гол в 10 последних матчах. Челябинец принял шайбу на чужой синей линии, сместился с фланга в центр и бросил, не сближаясь с вратарём — этот гол придал «лавинам» необходимой уверенности и позволил комфортно довести встречу до победного конца.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

До Ничушкина в середине первого периода у «Колорадо» отличился Габриэль Ландеског, у которого, между прочим, одинаковое с россиянином количество голов в сезоне. Шайба Ландескога получилась очень эффектной, но победной всё же не стала.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

Что же касается российского форварда «Дэвилз» Никиты Гусева, то он выходил на лёд во втором звене, получил чуть больше 13 минут игрового времени, и стал самым активным хоккеистом в своей команде, нанеся 5 бросков в створ. Также достоин внимания наш старый знакомый Павел Францоуз, у которого на счету 37 сейвов и 10 побед в 13 матчах нынешнего сезона.

Календарь и результаты «Колорадо Эвеланш»

«Трудный день для нас. Результат неудовлетворительный, мы опять проиграли, но если вы видели матч, то наверняка согласитесь, что мы заслуживали большего», — отметил форвард «Нью-Джерси» Нико Хишир. «Да, усилий мы приложили много, в старании никому из наших не откажешь. Но результат совсем не тот, на который мы рассчитывали. Остаётся быть довольным содержанием игры. Так мы хотим действовать в каждом матче», — добавил тренер «Нью-Джерси» Ален Насреддин.



«Добыл себе майку «Трактора» с номером и фамилией Ничушкина как подарок на Рождество. Решил надеть в последний момент, и что же? Ничушкин забил гол. Совпадение? Не думаю», — отметил в «твиттере» болельщик Эндрю Пирс.



«Это же была пятница, тринадцатое! Макс Пасиоретти забил в овертайме свой 13-й гол в сезоне, а Ничушкин, который играет под тринадцатым, оформил победный для «Колорадо», — добавила пресс-служба НХЛ в своём «твиттере».