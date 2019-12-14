Вратарь «Сан-Хосе»: люблю Набокова, он учит меня играть умно

Голкипер клуба НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» Аарон Делл поделился мнением о работе с Евгением Набоковым, вошедшим в тренерский штаб команды в качестве тренера вратарей.



«Люблю Набби. У нас хорошие отношения, и я хотел бы думать, что у нас даже схожий вратарский стиль. Он учит меня, как лучше ставить стопы, как играть умно в разных ситуациях. Для меня это сейчас очень важные послания», — приводит слова Делла официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



С 2015 года Набоков работал скаутом и тренером по развитию вратарей в «Сан-Хосе». Значительную часть игровой карьеры Евгений провёл именно в «Шаркс».



После 34 встреч «Сан-Хосе», набрав 32 очка, занимает в Западной конференции 12-е место.



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