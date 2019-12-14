Вратарь «Сан-Хосе»: люблю Набокова, он учит меня играть умно
Голкипер клуба НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» Аарон Делл поделился мнением о работе с Евгением Набоковым, вошедшим в тренерский штаб команды в качестве тренера вратарей.
«Люблю Набби. У нас хорошие отношения, и я хотел бы думать, что у нас даже схожий вратарский стиль. Он учит меня, как лучше ставить стопы, как играть умно в разных ситуациях. Для меня это сейчас очень важные послания», — приводит слова Делла официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
С 2015 года Набоков работал скаутом и тренером по развитию вратарей в «Сан-Хосе». Значительную часть игровой карьеры Евгений провёл именно в «Шаркс».
После 34 встреч «Сан-Хосе», набрав 32 очка, занимает в Западной конференции 12-е место.
Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги
- 15 декабря 2019
-
00:23
- 14 декабря 2019
-
23:50
-
23:38
-
23:30
-
23:01
-
22:38
-
22:29
-
21:46
-
21:06
-
20:53
-
20:31
-
20:14
-
20:01
-
20:00
-
19:59
-
19:17
-
19:04
-
18:53
-
18:28
-
18:26
-
18:17
-
18:14
-
18:12
-
18:05
-
18:01
-
17:58
-
17:51
-
17:48
-
17:39
-
17:19
-
16:35
-
16:11
-
15:36
-
15:11
-
15:01
Партнерский контент