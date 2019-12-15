«Даллас» в гостевой встрече обыграл «Нэшвилл». У Радулова 2 очка и «+2»

В очередном матче Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл Предаторз» принимал «Даллас Старз». Встреча состоялась на стадионе «Бриджстоун-Арена» и завершилась гостевой победой со счётом 4:1.
Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов провёл на площадке 14 минут и 11 секунд и записал на свой счёт 2 голевые передачи. Показатель полезности составил «+2».
Радулов набрал 21-е (9+12) очко в этом сезоне НХЛ за 33 проведённые игры.
Игровое время нападающего «Старз» Дениса Гурьянова составило 10 минут. Результативными действиями не отметился.
Таким образом, «Даллас» набирает 42 очка и занимает 4 место Западной конференции. «Нэшвилл» (33) – 11-е.
В следующем матче «Даллас Старз» примет «Эдмонтон Ойлерз», а «Нэшвилл Предаторз» встретится с «Нью-Йорк Рейнджерс».
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