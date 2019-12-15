Гол Михеева помог «Торонто» обыграть «Эдмонтон»

В очередном матче Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча состоялась на стадионе «Роджерс Плэйс» и завершилась гостевой победой со счётом 4:1.

Российский нападающий «Торонто» Илья Михеев провёл на площадке 14 минут и 5 секунд и отметился заброшенной шайбой. Показатель полезности составил «+2».

Россиянин забил пятый гол в сезоне Национальной хоккейной лиги. Теперь на счету игрока 18 очков (5+13) в 34 матчах за клуб при коэффициенте полезности +5.

Таким образом, «Торонто» набирает 36 очков после 34 игр и занимает 10 место Восточной конференции. «Эдмонтон» (40) – 6-е на Западе.

В другом матче «Монреаль Канадиенс» уступил на домашней площадке «Детройт Ред Уингз» со счётом 2:1.