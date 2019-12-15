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Гол Михеева помог «Торонто» обыграть «Эдмонтон»

Гол Михеева помог «Торонто» обыграть «Эдмонтон»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча состоялась на стадионе «Роджерс Плэйс» и завершилась гостевой победой со счётом 4:1.

Российский нападающий «Торонто» Илья Михеев провёл на площадке 14 минут и 5 секунд и отметился заброшенной шайбой. Показатель полезности составил «+2».

Россиянин забил пятый гол в сезоне Национальной хоккейной лиги. Теперь на счету игрока 18 очков (5+13) в 34 матчах за клуб при коэффициенте полезности +5.

Таким образом, «Торонто» набирает 36 очков после 34 игр и занимает 10 место Восточной конференции. «Эдмонтон» (40) – 6-е на Западе.

В другом матче «Монреаль Канадиенс» уступил на домашней площадке «Детройт Ред Уингз» со счётом 2:1.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 декабря 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
1 : 4
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Керфут (Энгвалль, Райлли) – 04:40' (5x5)   0:2 Михеев (Керфут, Энгвалль) – 25:27' (5x5)   1:2 Чиассон (Драйзайтль, Клефбом) – 46:08' (5x4)   1:3 Готье (Тимашов) – 53:49' (5x5)   1:4 Марнер (Хайман) – 58:39' (en)
НХЛ - регулярный чемпионат
15 декабря 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
1 : 2
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Бертуцци (Ларкин, Грин) – 03:21' (5x5)   0:2 Грин (Атанасиу, Фильппула) – 47:42' (5x4)   1:2 Татар (Уэбер, Армиа) – 59:13' (4x5)
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