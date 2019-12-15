Четыре гола за период помогли «Сент-Луису» обыграть «Чикаго», отыгравшись с 0:3

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Матч завершился со счётом 4:3 в пользу действующего обладателя Кубка Стэнли. «Ястребы» проиграли в четвёртом матче подряд.

К 45-й минуте матча гости вели 3:0 благодаря точным броскам оформившего дубль Брэндона Саада и забросившего ещё одну шайбу Патрика Кейна. Однако оставшегося времени в третьем периоде хозяевам хватило не только для того, чтобы отыграться, но и вырвать победу под занавес основного времени матча.

Дубль оформил Тайлер Бозак, ещё по одной шайбе забросили Якоб де ла Роуз и Джастин Фолк. Американский защитник отличился за 2,5 минуты до конца третьего периода, установив окончательный счёт в матче.