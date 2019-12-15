Четыре гола за период помогли «Сент-Луису» обыграть «Чикаго», отыгравшись с 0:3
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Матч завершился со счётом 4:3 в пользу действующего обладателя Кубка Стэнли. «Ястребы» проиграли в четвёртом матче подряд.
К 45-й минуте матча гости вели 3:0 благодаря точным броскам оформившего дубль Брэндона Саада и забросившего ещё одну шайбу Патрика Кейна. Однако оставшегося времени в третьем периоде хозяевам хватило не только для того, чтобы отыграться, но и вырвать победу под занавес основного времени матча.
НХЛ - регулярный чемпионат
15 декабря 2019, воскресенье. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
4 : 3
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Саад (Тэйвз, Густафссон) – 20:19' (5x5) 0:2 Саад (Тэйвз) – 40:30' (5x5) 0:3 Кейн (Строум) – 44:16' (5x5) 1:3 Бозак (Томас) – 44:40' (5x5) 2:3 Бозак (Томас) – 53:08' (5x5) 3:3 де ла Роуз (О'Райлли) – 53:20' (5x5) 4:3 Фолк (Томас) – 57:34' (5x5)
Дубль оформил Тайлер Бозак, ещё по одной шайбе забросили Якоб де ла Роуз и Джастин Фолк. Американский защитник отличился за 2,5 минуты до конца третьего периода, установив окончательный счёт в матче.
Пьетранджело — второй защитник в истории «Блюз», забросивший 100 шайб за клуб
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