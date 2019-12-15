Статистика второго периода матча Россия — Финляндия на Кубке Первого канала

В матче сборных России и Финляндии на Кубке Первого канала завершился второй период, не порадовавший болельщиков заброшенными шайбами.



Встреча проходит в Санкт-Петербурге на футбольном стадионе «Газпром Арена». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Единственный гол на свой счёт записал Антон Слепышев, реализовавший большинство на первых минутах.



Календарь Кубка Первого канала — 2019



Статистика второго периода матча Россия — Финляндия



Голы: 0-0

Броски в створ: 6-7

Вбрасывания: 6-6

Голы в большинстве: 0-0

Штраф: 0-0.



Состав сборной России:



Сорокин (Самонов);

Нестеров — Войнов, Григоренко — Шипачёв — Капризов;

Миронов — Ожиганов, Кузьменко — В.А. Ткачёв — Бурдасов;

Лямкин — Марченко, В. Э. Ткачёв — Якимов — Сошников;

Дронов, Слепышев — Карнаухов — Кетов, Семёнов.

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