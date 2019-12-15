Статистика второго периода матча Россия — Финляндия на Кубке Первого канала

В матче сборных России и Финляндии на Кубке Первого канала завершился второй период, не порадовавший болельщиков заброшенными шайбами.
Встреча проходит в Санкт-Петербурге на футбольном стадионе «Газпром Арена». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Единственный гол на свой счёт записал Антон Слепышев, реализовавший большинство на первых минутах.
Календарь Кубка Первого канала — 2019
Статистика второго периода матча Россия — Финляндия
Голы: 0-0
Броски в створ: 6-7
Вбрасывания: 6-6
Голы в большинстве: 0-0
Штраф: 0-0.
Состав сборной России:
Сорокин (Самонов);
Нестеров — Войнов, Григоренко — Шипачёв — Капризов;
Миронов — Ожиганов, Кузьменко — В.А. Ткачёв — Бурдасов;
Лямкин — Марченко, В. Э. Ткачёв — Якимов — Сошников;
Дронов, Слепышев — Карнаухов — Кетов, Семёнов.
- 15 декабря 2019
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