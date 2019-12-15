Женская сборная России выиграла Турнир шести наций в Сочи

Женская сборная России стала победителем Турнира шести наций, обыграв в финале чешскую команду со счётом 3:1. Соревнования проходили в Сочи.



На групповом этапе обе команды одержали по две победы в двух встречах. Российская сборная поочередно обыграла команды Норвегии (4:2) и Дании (6:0). Команда Чехии в свою очередь сначала обыграла со счётом 4:1 Венгрию, а затем разгромила Францию — 6:1.



Мужская юниорская сборная России заняла второе место на Турнире четырёх наций в Казани. Российская команда в заключительном матче проиграла американцам со счётом 0:6. «Звёздно-полосатые» выиграли турнир, одержав три победы в трёх матчах. Ранее сборная России разгромили Словакию со счётом 7:1 и Швейцарию — 5:0.