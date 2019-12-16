Глазачев: иногда сравниваем «Адмирал» с футбольной сборной России на ЧМ-2018

Капитан «Адмирала» Константин Глазачев поделился мнением об успешной игре команды в текущем сезоне.
«Для меня нет никакого сюрприза. Мы прошли тяжёлый прошлый сезон, сформировались как команда и решили доказать, что многие нас недооценивают. Я уже много лет в хоккее и понимаю, что это заслуга и коллектива, и тренерского штаба Сергея Светлова, который отвечает не только за тактику, но и за атмосферу, за правильные отношения внутри коллектива. А также руководству клуба, ведь в этом сезоне у нас всё работает как часы.
Иногда мы себя сравниваем с футбольной сборной России на последнем чемпионате мира. В эту команду тоже никто не верил, но она сплотилась, предложила бой звёздной Испании и дошла до четвертьфинала.
Команда уверена в своих силах, но сейчас главная задача — выйти в плей-офф. Честно говоря, не ожидал, что на Востоке мы получим такой плотный чемпионат. В былые годы гонка за плей-офф начиналась туров за десять до финиша, а в нынешнем чемпионате, мне кажется, она стартовала ещё осенью», — цитирует Глазачева Russia-Hockey.
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