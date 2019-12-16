Клефбом: нужно доказать болельщикам, что «Эдмонтон» чего-то стоит

Защитник «Эдмонтон Ойлерз» Оскар Клефбом поделился мнением о спаде в игре команды. «Нефтяники» проиграли семь из девяти последних матчей.



«Большинство не будет забивать в каждом матче. Это наш козырь, мы играем эффективно, но сейчас надо поработать над игрой „пять на пять“. Чтобы стабильно попадать в плей-офф и играть как лучшие в лиге команды, надо сильно играть в полных составах и эффективно в большинстве. Нам предстоит непростой выезд, но он должен нам помочь повернуть дела в свою пользу. Для нас это будет отличное испытание, потому что соперники входят в зону плей-офф. И нам надо доказать и показать болельщикам, что мы чего-то стоим», — приводит слова Клефбома официальный сайт Национальной хоккейной лиги.