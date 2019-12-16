Рейдеборн: тренеры всегда будут жёсткими, это хоккей, но бить людей — за рамками

Вратарь казанского «Ак Барса» Адам Рейдеборн поделился мнением о главном тренере клуба Дмитрии Квартальнове и прокомментировал скандалы, связанные с тренерами в НХЛ.
«У нас в Швеции встречаются жёсткие тренеры, но не до такой степени, как в Америке. Из того, что я читал, там всё дело не только в разговорах. Хоккей – жёсткий бизнес и жёсткая игра. Но тренерская культура в Швеции в последнее время меняется, они стараются больше помогать игрокам, придавать им уверенности в себе, а не кричать. Но все тренеры разные, не буду рассуждать, что правильно, а что нет. Тренеры всегда будут жёсткими, это хоккей, и игрокам надо уметь принимать жёсткую критику. Но точно бы не хотел, чтобы тренер бил или пинал игроков, это уже за рамками.
Квартальнов — жёсткий, но это нормально. Если ты что-то сделал не так, то тебе это выскажут. Так всё устроено. Он честен с игроками, всегда скажет, если ты где-то сыграл не так. Он жёсткий и честный и хочет добиться от нас идеальной игры. Но на тренировках, когда нет матча, он добродушный и весёлый человек, может пошутить, посмеяться. А когда есть матч, надо быть на сто процентов готовым к игре», — сказал Рейдеборн в интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.
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