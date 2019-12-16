Канадский защитник Морроу продолжит карьеру в КХЛ

Как стало известно «Чемпионату», канадский защитник Джо Морроу продолжит карьеру в Континентальной хоккейной лиге. Ранее клуб НХЛ «Нью-Джерси» отправил игрока на драфт отказов с целью расторжения контракта.

Турнирная таблица Континентальной хоккейной лиги

В прошлом сезоне Морроу выступал за «Виннипег Джетс». В составе клуба из Канады он провёл 41 матч в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 7 (1+6) очков при 20 минутах штрафа.

Турнирная таблица Национальной хоккейной лиги

В НХЛ Морроу попал после драфта в 2011 году. Он был выбран на первом раунде драфта под 23-м номером. В НХЛ в разные годы он также выступал за «Бостон Брюинз» и «Монреаль Канадиенс».