Канадский защитник Морроу продолжит карьеру в КХЛ
Как стало известно «Чемпионату», канадский защитник Джо Морроу продолжит карьеру в Континентальной хоккейной лиге. Ранее клуб НХЛ «Нью-Джерси» отправил игрока на драфт отказов с целью расторжения контракта.
Турнирная таблица Континентальной хоккейной лиги
В прошлом сезоне Морроу выступал за «Виннипег Джетс». В составе клуба из Канады он провёл 41 матч в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 7 (1+6) очков при 20 минутах штрафа.
Турнирная таблица Национальной хоккейной лиги
В НХЛ Морроу попал после драфта в 2011 году. Он был выбран на первом раунде драфта под 23-м номером. В НХЛ в разные годы он также выступал за «Бостон Брюинз» и «Монреаль Канадиенс».
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