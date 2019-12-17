В НХЛ назвали трёх звёзд недели

Пресс-служба НХЛ назвала трёх лучших игроков недели, завершившейся 15 декабря.
Третьей звездой недели признан нападающий «Баффало Сэйбрз» Джек Айкел. На минувшей неделе Айкел набрал очки в 16-м матче подряд, что является новым рекордом текущего сезона.
Форвард принял участие на минувшей неделе в трёх матчах и забросил пять шайб при одной результативной передаче. Одна из шайб Айкела стала победной.
Второй звездой недели стал форвард «Оттавы Сенаторз» Энтони Дюклер. В трёх матчах он забросил пять шайб при одной результативной передаче. Дюклер стал автором хет-трика в матче с «Коламбус Блю Джекетс» (4:3 ОТ).
Первой звездой недели признан форвард «Вегас Голден Найтс» Макс Пачиоретти. В четырёх матчах на минувшей неделе нападающий забросил пять шайб при трёх результативных передачах. Одна из шайб была заброшена в овертайме.
- 17 декабря 2019
-
00:06
- 16 декабря 2019
-
23:51
-
23:32
-
23:12
-
22:49
-
22:26
-
22:12
-
21:54
-
21:40
-
21:26
-
20:27
-
20:20
-
20:02
-
19:51
-
19:27
-
19:17
-
19:06
-
18:13
-
18:03
-
17:56
-
17:46
-
17:33
-
17:04
-
16:29
-
16:16
-
15:55
-
15:24
-
14:59
-
14:29
-
14:00
-
13:41
-
13:28
-
13:22
-
13:06
-
12:56