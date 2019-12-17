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В НХЛ назвали трёх звёзд недели

В НХЛ назвали трёх звёзд недели
Хоккей / НХЛ 0

Пресс-служба НХЛ назвала трёх лучших игроков недели, завершившейся 15 декабря.

Третьей звездой недели признан нападающий «Баффало Сэйбрз» Джек Айкел. На минувшей неделе Айкел набрал очки в 16-м матче подряд, что является новым рекордом текущего сезона.

Форвард принял участие на минувшей неделе в трёх матчах и забросил пять шайб при одной результативной передаче. Одна из шайб Айкела стала победной.

Второй звездой недели стал форвард «Оттавы Сенаторз» Энтони Дюклер. В трёх матчах он забросил пять шайб при одной результативной передаче. Дюклер стал автором хет-трика в матче с «Коламбус Блю Джекетс» (4:3 ОТ).

Первой звездой недели признан форвард «Вегас Голден Найтс» Макс Пачиоретти. В четырёх матчах на минувшей неделе нападающий забросил пять шайб при трёх результативных передачах. Одна из шайб была заброшена в овертайме.

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