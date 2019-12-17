Сергачёв выложил фото в свитере с изображением Путина и закрыл комментарии

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв опубликовал в «Инстаграме» фото, на котором он и его девушка одеты в праздничные свитера с изображением президента России Владимира Путина в рождественском колпаке.

Примечательно, что хоккеист закрыл комментарии к этой записи. Это единственное фото в его аккаунте, к которому закрыты комментарии.

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Михаила Сергачёва.

В нынешнем сезоне 21-летний защитник принял участие в 31 матче регулярного чемпионата НХЛ. Сергачёв забросил четыре шайбы и сделал 12 результативных передач при показателе полезности "+1" и 28 штрафных минутах. В среднем за матч воспитанник нижнекамского хоккея проводит на льду чуть меньше 19 минут (18.49).