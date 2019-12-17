Продлит ли СКА победную серию до 12 матчей?

Сегодня, 17 декабря, в Континентальной хоккейной лиге состоятся девять матчей регулярного чемпионата.

«Чемпионат» предлагает вам спрогнозировать результаты следующих встреч:

— «Куньлунь Ред Стар» — «Адмирал»;

— «Автомобилист» — «Амур»;

— «Металлург Мг» — «Нефтехимик»;

— «Салават Юлаев» — «Сибирь»;

— «Динамо» Мн — «Локомотив»;

— «Динамо» М — «Йокерит»;

— СКА — «Северсталь»;

— «Спартак» — «Витязь»;

— «Динамо» Р — ЦСКА.

Пройти опрос можно на "Рамблере".

Центральный матч игрового дня пройдёт в Москве, где местное «Динамо» примет «Йокерит». Команды занимают соседние строчки в Западной конференции КХЛ. Подопечные Владимира Крикунова располагаются на третьем месте, однако пропустят «Йокерит» в случае поражения.