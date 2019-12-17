Продлит ли СКА победную серию до 12 матчей?
Сегодня, 17 декабря, в Континентальной хоккейной лиге состоятся девять матчей регулярного чемпионата.
«Чемпионат» предлагает вам спрогнозировать результаты следующих встреч:
— «Куньлунь Ред Стар» — «Адмирал»;
— «Автомобилист» — «Амур»;
— «Металлург Мг» — «Нефтехимик»;
— «Салават Юлаев» — «Сибирь»;
— «Динамо» Мн — «Локомотив»;
— «Динамо» М — «Йокерит»;
— СКА — «Северсталь»;
— «Спартак» — «Витязь»;
— «Динамо» Р — ЦСКА.
Пройти опрос можно на "Рамблере".
Центральный матч игрового дня пройдёт в Москве, где местное «Динамо» примет «Йокерит». Команды занимают соседние строчки в Западной конференции КХЛ. Подопечные Владимира Крикунова располагаются на третьем месте, однако пропустят «Йокерит» в случае поражения.
Крикунов: а у кого в «Динамо» обалденная статистика? Нам подойдёт любое усиление
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