Крикунов: а у кого в «Динамо» обалденная статистика? Нам подойдёт любое усиление

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов поделился мнением о возможном усилении команды.
«Пока мы только создаём эту команду. Не вовремя у нас Индрашис сломался, только нашли второе звено. Но там и защитник наш виноват, отдал ему пас «на убийство». Сейчас Микс выпал, опять по новой надо всё начинать.
Какая ситуация с Ерёменко? Саша так-то в порядке. Единственное, где-то надо давать ему играть. А так он тренируется, здоров и не травмирован. Бочаров опять сыграет все матчи? Не знаю, не могу сейчас сказать. Завтра посмотрим, как он там ещё сыграет.
Моисееву и Ефремову не хватает чего-то в последнее время, но это рабочее звено у нас, которое и в меньшинстве много играет. Не так они хорошо в атаке играют, но в принципе они полезно выглядят.
Муранов ничего забить не может? Ну а у кого в «Динамо» обалденная статистика? Я вам так скажу, что у нас, кроме первого звена, статистика у всех нападающих – не ах. Полыгалов что-то там забивает, а в остальном… Ну Индрашис с Тарасовым тоже что-то забили. У Игумнова, что ли, обалденная статистика или у Алексеева? Тоже нет. Скаутский отдел у нас сейчас работает, посмотрим, что они найдут. Нам подойдёт любое усиление. И хороший центральный нападающий не помешает, и защитник подойдёт, да и крайний форвард», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 16 декабря 2019
-
14:00
-
13:41
-
13:28
-
13:22
-
13:06
-
12:56
-
12:30
-
12:29
-
12:06
-
11:51
-
11:29
-
10:50
-
10:26
-
10:00
-
09:48
-
09:32
-
09:30
-
09:18
-
08:58
-
08:33
-
08:16
-
08:10
-
08:05
-
07:55
-
07:51
-
07:05
-
06:57
-
06:47
-
05:39
-
04:45
-
03:45
-
03:24
- 15 декабря 2019
-
23:50
-
23:10
-
22:45