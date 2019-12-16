Крикунов: а у кого в «Динамо» обалденная статистика? Нам подойдёт любое усиление

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов поделился мнением о возможном усилении команды.



«Пока мы только создаём эту команду. Не вовремя у нас Индрашис сломался, только нашли второе звено. Но там и защитник наш виноват, отдал ему пас «на убийство». Сейчас Микс выпал, опять по новой надо всё начинать.



Какая ситуация с Ерёменко? Саша так-то в порядке. Единственное, где-то надо давать ему играть. А так он тренируется, здоров и не травмирован. Бочаров опять сыграет все матчи? Не знаю, не могу сейчас сказать. Завтра посмотрим, как он там ещё сыграет.



Моисееву и Ефремову не хватает чего-то в последнее время, но это рабочее звено у нас, которое и в меньшинстве много играет. Не так они хорошо в атаке играют, но в принципе они полезно выглядят.



Муранов ничего забить не может? Ну а у кого в «Динамо» обалденная статистика? Я вам так скажу, что у нас, кроме первого звена, статистика у всех нападающих – не ах. Полыгалов что-то там забивает, а в остальном… Ну Индрашис с Тарасовым тоже что-то забили. У Игумнова, что ли, обалденная статистика или у Алексеева? Тоже нет. Скаутский отдел у нас сейчас работает, посмотрим, что они найдут. Нам подойдёт любое усиление. И хороший центральный нападающий не помешает, и защитник подойдёт, да и крайний форвард», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.