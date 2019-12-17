Подколзин: в сборной легче в моральном плане, тут все практически моего возраста

Нападающий молодёжной сборной России Василий Подколзин рассказал об атмосфере в команде.



«Мы с Брагиным беседовали перед началом сборов. Сборная — это отдушина даже не в том плане, что я играю, а в том, что тут все практически моего возраста. Общих тем больше в общении, мне полегче в моральном плане. Всё очень здорово, душевно, все со всеми общаются, дружат, нет каких-то групп. Одна большая команда, одна большая семья. Думаю, совершенно готовые должны поехать на чемпионат мира.



Понятно, что атмосфера в матчах на Новый год, родные и близкие все празднуют. Мы в хоккей играем, тоже хочется их порадовать.

У меня энергия бьёт через край? Не знаю, в каком контексте Брагин это говорил, но, конечно, вызов в сборную всегда добавляет энергии. Хочется себя показать с лучшей стороны.



14 матчей в КХЛ дали мне то, что уже привык к скоростям, к силовой борьбе, к игре со взрослыми. Я там нахожусь и помимо льда, это важно. Я на всё смотрю со стороны, во всём этом присутствую, это интересно. Марченко взлетел – это только через работу. Ему дали шанс, он его использовал.

В первом матче МЧМ трибуны будут гнать чехов вперёд, думаю, будет очень тяжёлое начало. Ничего, думаю, мы справимся.



Ларионов на протяжении всего сбора очень много общается с игроками. Я что-то одно не могу выделить, но я провёл с ним несколько тренировок, мне нравится его подход, что он постоянно разговаривает, подсказывает, находится в команде. Это чувствуется. При розыгрыше большинства Ларионов предоставляет свободу выбора, наверное, это самое главное, что всё, что делаем мы, — это либо импровизация, либо мастерство. Он не запрещает это делать, просто подсказывает по раскатам, как и где сыграть. Что-то берём с НХЛ, он нам постоянно даёт смотреть обзоры. Разумная импровизация приветствуется.



Почему у нас единственное сыгранное звено? Денисенко и Хованов тоже вместе играли несколько турниров. Мы с Марченко и Морозовым друг друга давно знаем, и в жизни, и на льду, знаем, кто что будет делать. Можно сказать, что мы сыгранные», — передаёт слова Подколзина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.