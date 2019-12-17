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Экс-защитник «Ак Барса» Дялога перешёл в рижское «Динамо»

Экс-защитник «Ак Барса» Дялога перешёл в рижское «Динамо»
Хоккей / КХЛ 0

Рижское «Динамо» подписало контракт с защитником Мареком Дялогой, информирует пресс-служба Континентальной хоккейной лиги в «Твиттере». Соглашение с 30-летним словацким хоккеистом рассчитано на один сезон.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

Ранее Дялога уже выступал в КХЛ, защищая цвета казанского «Ак Барса», братиславского «Слована» и китайского «Куньлунь Ред Стар». Защитник покинул лигу после сезона-2017/18, где он в 34 матчах за «Куньлунь» заработал 3 (1+2) балла при показателе полезности «0» и десяти минутах штрафа.

В текущем сезоне Дялога выступал в чемпионате Чехии за пражскую «Спарту», в 17 матчах записав на свой счёт 8 (1+7) баллов при показателе полезности "+10".

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