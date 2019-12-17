Экс-защитник «Ак Барса» Дялога перешёл в рижское «Динамо»
Рижское «Динамо» подписало контракт с защитником Мареком Дялогой, информирует пресс-служба Континентальной хоккейной лиги в «Твиттере». Соглашение с 30-летним словацким хоккеистом рассчитано на один сезон.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20
Ранее Дялога уже выступал в КХЛ, защищая цвета казанского «Ак Барса», братиславского «Слована» и китайского «Куньлунь Ред Стар». Защитник покинул лигу после сезона-2017/18, где он в 34 матчах за «Куньлунь» заработал 3 (1+2) балла при показателе полезности «0» и десяти минутах штрафа.
В текущем сезоне Дялога выступал в чемпионате Чехии за пражскую «Спарту», в 17 матчах записав на свой счёт 8 (1+7) баллов при показателе полезности "+10".
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