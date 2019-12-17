«Куньлунь» победил «Адмирал», Смит оформил шат-аут
Китайский «Куньлунь Ред Стар» победил «Адмирал» из Владивостока со счётом 4:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Команда из Пекина выиграла пятый из шести последних матчей. Завтра, 18 декабря, «Куньлунь» и «Адмирал» проведут ещё один матч.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20
Подопечные Курта Фрейзера провели удачный первый период, забросив две шайбы усилиями нападающих Спенсера Фу и Олли Палолы. В следующие 20 минут китайский клуб забил ещё два гола, авторами точных бросков стали форварды Эндрю Миллер и Деванте Смит-Пелли, для последнего заброшенная шайба стала дебютной в КХЛ. В третьем периоде голов забито не было. Голкипер «Куньлуня» Джереми Смит оформил шат-аут.
- 17 декабря 2019
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