«Динамо» Мн — «Локомотив»: Майоне дебютирует во второй паре хозяев

Стали известны составы минского «Динамо» и ярославского «Локомотива» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор. Встреча в Минске состоится сегодня, 17 декабря, начало матча — в 19:10 мск.



В составе «зубров» дебютирует защитник Мэттью Майоне.



«Динамо» Минск:



Энрот (Карнаухов);

Граньяни — Ерёменко, Спунер — Паре — Пулккинен;

Майоне — Знахаренко, Костицын — Ковыршин — Принс;

Готовец — Евенко, Павлович — Китаров — Когалев;

Денисов, Дадонов, Дроздов — Демков — Мартынов;



«Локомотив»:



Коновалов (Лазушин);

Савченко — Марков, Пяаярви — Да Коста — Аверин;

Кронвалл — Черепанов, Каюмов — Алексеев — Коваленко;

Осипов — Афанасьев, Кудрявцев — Апальков — Красковский;

Сидоров, Манин, Полунин — Иванов — Беляев.