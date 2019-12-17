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«Динамо» Мн — «Локомотив»: Майоне дебютирует во второй паре хозяев

«Динамо» Мн — «Локомотив»: Майоне дебютирует во второй паре хозяев
Хоккей / КХЛ 0

Стали известны составы минского «Динамо» и ярославского «Локомотива» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор. Встреча в Минске состоится сегодня, 17 декабря, начало матча — в 19:10 мск.

В составе «зубров» дебютирует защитник Мэттью Майоне.

«Динамо» Минск:

Энрот (Карнаухов);
Граньяни — Ерёменко, Спунер — Паре — Пулккинен;
Майоне — Знахаренко, Костицын — Ковыршин — Принс;
Готовец — Евенко, Павлович — Китаров — Когалев;
Денисов, Дадонов, Дроздов — Демков — Мартынов;

«Локомотив»:

Коновалов (Лазушин);
Савченко — Марков, Пяаярви — Да Коста — Аверин;
Кронвалл — Черепанов, Каюмов — Алексеев — Коваленко;
Осипов — Афанасьев, Кудрявцев — Апальков — Красковский;
Сидоров, Манин, Полунин — Иванов — Беляев.

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