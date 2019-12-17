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Светлов: «Адмирал» проспал первый период, не был так агрессивно готов

Светлов: «Адмирал» проспал первый период, не был так агрессивно готов
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов подвёл итоги встречи с «Куньлунь Ред Стар» (0:4).

«У нас не совсем всё получилось, как хотели. Сначала сделали пару ошибок, получили удаление, противник забил две шайбы. В начале второго периода создали хорошие моменты, но не смогли забить, а противник реализовал свои шансы. Вратарь соперника переиграл наших нападающих.

В третьем периоде движение стало лучше, игра с нашей стороны стала поинтереснее, но в итоге мы проиграли. Так бывает, это хоккей. Готовимся к завтрашней встрече.

Не думаю, что завтра мы будем играть, как в третьем периоде. Мы хотим начать первый период очень мощно, потому что сегодня мы его проспали. Не были так агрессивно готовы, как противник. Сделаем выводы и пересмотрим свою игру», — цитирует тренера официальный сайт клуба.

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