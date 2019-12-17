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СКА сделал камбэк с 0:3 и обыграл «Северсталь». Победа стала 12-й подряд

СКА сделал камбэк с 0:3 и обыграл «Северсталь». Победа стала 12-й подряд
Хоккей / КХЛ 0

Хоккейный клуб СКА в Санкт-Петербурге победил череповецкую «Северсталь» со счётом 4:3 ОТ в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Армейский» клуб неожиданно слабо провёл первый период, пропустив две шайбы. Точными бросками отметились хоккеисты «Северстали» Вадим Кудако и Владислав Кодола. В середине второго периода череповецкий клуб упрочил преимущество, гол забил защитник Макар Хабаров. На 42-й минуте СКА сократил отставание, шайбу забросил форвард Антон Бурдасов. Через десять минут «армейцы» забили вновь, после сольного прохода ворота поразил нападающий Владимир Ткачёв. Вскоре СКА сравнял счёт, мощный щелчок удался Лукасу Бенгтссону. Встреча перешла в овертайм, где победу «армейцам» принёс Максим Карпов.

КХЛ - регулярный чемпионат
17 декабря 2019, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 3
ОТ
Северсталь
Череповец
0:1 Кудако (Яковлев) – 05:59' (5x5)   0:2 Кодола (Вовченко, Гераськин) – 18:40' (5x5)   0:3 Хабаров (Вовченко, Кодола) – 30:17' (5x5)   1:3 Бурдасов (Кузьменко) – 41:58' (5x5)   2:3 Ткачёв (Хафизуллин, Зуб) – 52:21' (5x5)   3:3 Бенгтссон (Барабанов, Ткачёв) – 57:48' (5x5)   4:3 Карпов (Ожиганов, Кетов) – 62:08' (3x3)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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