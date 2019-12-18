Сможет ли «Торпедо» прервать серию из четырёх поражений?
Сегодня, 18 декабря, в Континентальной хоккейной лиге состоятся три матча регулярного чемпионата.
«Чемпионат» предлагает вам спрогнозировать результаты следующих встреч:
— «Куньлунь Ред Стар» — «Адмирал»;
— «Торпедо» — «Барыс»;
— «Динамо» Мн — ХК «Сочи».
Принять участие в опросе можно на "Рамблере".
Центральный матч игрового дня пройдёт в Нижнем Новгороде, где «Торпедо» примет «Барыс». Команда Дэвида Немировски подходит к встрече с четырёхматчевой серией поражений. В минувшем сезоне соперники встречались в первом раунде плей-офф, где «Барыс» сломил сопротивление нижегородцев в семиматчевой серии (4-3).
В первом матче игрового дня «Куньлунь Ред Стар» повторно примет «Адмирал». 17 декабря китайский клуб разгромил приморцев со счётом 4:0.
«Торпедо» — «Барыс». Прогноз: в Нижнем Новгороде будет много удалений
Команды вряд ли забыли эпичную серию в первом раунде Кубка Гагарина — 2019.
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