Сможет ли «Торпедо» прервать серию из четырёх поражений?

Сегодня, 18 декабря, в Континентальной хоккейной лиге состоятся три матча регулярного чемпионата.



«Чемпионат» предлагает вам спрогнозировать результаты следующих встреч:



— «Куньлунь Ред Стар» — «Адмирал»;

— «Торпедо» — «Барыс»;

— «Динамо» Мн — ХК «Сочи».

Принять участие в опросе можно на "Рамблере".

Центральный матч игрового дня пройдёт в Нижнем Новгороде, где «Торпедо» примет «Барыс». Команда Дэвида Немировски подходит к встрече с четырёхматчевой серией поражений. В минувшем сезоне соперники встречались в первом раунде плей-офф, где «Барыс» сломил сопротивление нижегородцев в семиматчевой серии (4-3).

В первом матче игрового дня «Куньлунь Ред Стар» повторно примет «Адмирал». 17 декабря китайский клуб разгромил приморцев со счётом 4:0.