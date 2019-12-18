Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Мн» — ХК «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Сможет ли «Торпедо» прервать серию из четырёх поражений?

Сможет ли «Торпедо» прервать серию из четырёх поражений?
Хоккей / КХЛ 0

Сегодня, 18 декабря, в Континентальной хоккейной лиге состоятся три матча регулярного чемпионата.

«Чемпионат» предлагает вам спрогнозировать результаты следующих встреч:

— «Куньлунь Ред Стар» — «Адмирал»;
— «Торпедо» — «Барыс»;
— «Динамо» Мн — ХК «Сочи».

Принять участие в опросе можно на "Рамблере".

Центральный матч игрового дня пройдёт в Нижнем Новгороде, где «Торпедо» примет «Барыс». Команда Дэвида Немировски подходит к встрече с четырёхматчевой серией поражений. В минувшем сезоне соперники встречались в первом раунде плей-офф, где «Барыс» сломил сопротивление нижегородцев в семиматчевой серии (4-3).

В первом матче игрового дня «Куньлунь Ред Стар» повторно примет «Адмирал». 17 декабря китайский клуб разгромил приморцев со счётом 4:0.

«Торпедо» — «Барыс». Прогноз: в Нижнем Новгороде будет много удалений
Команды вряд ли забыли эпичную серию в первом раунде Кубка Гагарина — 2019.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019