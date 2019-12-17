«Торпедо» — «Барыс». Прогноз: в Нижнем Новгороде будет много удалений

18 декабря в матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» в Нижнем Новгороде встретится с «Барысом». Букмекеры отдают небольшое преимущество хозяевам: поставить на победу подопечных Дэвида Немировски в основное время можно с коэффициентом 2.29.

Анализ матча «Торпедо» — «Барыс» (18.12.2019)

Встреча симпатичных тренерских команд, показывающих качественный хоккей и уверенно входящих в зону плей-офф. При этом на перерыв в связи с Кубком Первого канала они ушли в абсолютно разном настроении. Дело тут, естественно, кроется в результатах.



“Торпедо” потерпело в шести последних матчах пять поражений, хотя среди соперников оказались не только лучший клуб лиги “Ак Барс” и традиционно неудобное московское “Динамо”, но и худший клуб Восточной конференции “Трактор”, а также “Автомобилист” да “Витязь” — крепкие коллективы, переживающие непростые времена.



На деле однозначно провальным получился только поединок в Челябинске (0:4). Там нижегородцы проспали первый период и получили 0:3 уже к 26-й минуте. В третьем периоде, когда какие-то шансы зацепиться ещё оставались, они получили три удаления подряд. В итоге Владислав Сухачёв отыграл на ноль.



Во всех остальных случаях победитель определялся на тоненького. Подопечным Дэвида Немировски элементарно не везло: где-то восхитительно действовали вратари (Бочаров из “Динамо” и Коварж из “Автомобилиста”), где-то элементарно не хватило везения, реализации и надёжности голкипера.



Скажем, “Ак Барс” сумел победить в Нижнем Новгороде в основное время (4:3), хотя уступал со счётом 2:3 к 58-й минуте. Глупое удаление не позволило зацепиться за очки. А в Подольске команда вновь долго запрягала, начала с 0:3, потом геройски отквитала две шайбы, но пробить Илью Ежова в третий раз так и не сумела (2:3). Хотя возможности имелись.



“Барыс”, напротив, долго буксовал, зато к концу ноября набрал хорошие обороты. Пять побед в шести последних матчах позволили выйти на третье место в Восточной конференции. Справедливости ради, уровень соперников на указанном отрезке был довольно скромным.



Выделяется разве что победа над “Авангардом” (3:2), но омичи заканчивали бэк-ту-бэк и проводили вторую игру подряд после эмоциональной победы над “Ак Барсом”. В остальном клуб из Казахстана проиграл “Йокериту” и одолел “Металлург”, “Автомобилист”, минское “Динамо” да “Сочи”.



Во-первых, возьмём “обе забьют к 31-й минуте” за 2.10. Соперники умеют атаковать, а уж после продолжительной паузы сил должно быть много, да и по хоккею они наверняка успели соскучиться. “Торпедо” традиционно много создаёт и достаточно пропускает, так что 4-5 шайбы мы наверняка увидим.

Также не стоит забывать, что перед нами ремейк прошлогодней пары первого раунда Кубка Гагарина. Тогда выяснение отношений затянулось на семь матчей и закончилось победой “Барыса”. В связи с этим логично ожидать большого количества единоборств. Обе команды не имеют проблем с бойцовскими качествами, так что проверим ТБ 14,5 минуты штрафа за 2.50. Стычки или даже полноценная драка вполне вероятны.

Ставки на матч «Торпедо» — «Барыс»

Возьмём “обе забьют к 31-й минуте” за 2.10. Соперники умеют атаковать, а уж после продолжительной паузы сил должно быть много, да и по хоккею они наверняка успели соскучиться. “Торпедо” традиционно много создаёт и достаточно пропускает, так что 4-5 шайбы мы наверняка увидим.



Ставка №1: обе забьют к 31-й минуте за 2.10.



Ставка №2: ТБ 14,5 минут штрафа за 2.50.