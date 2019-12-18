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Болельщики минского «Динамо» выложили на льду танк из ковров. Фото

Болельщики минского «Динамо» выложили на льду танк из ковров. Фото
Хоккей / КХЛ 0

Болельщики минского «Динамо» после матча регулярного чемпионата КХЛ с «Локомотивом» (2:3 ОТ) выложили на льду танк из ковров 10 на 7 метров.

«Идея принадлежит болельщики команды и фанату игры World of Tanks, связанная с выходом расцветки танка с камуфляжем в виде советского ковра. В клубе поддержали эту идею и для всех болельщиков, кто пришёл с коврами, — сделали бесплатные билеты. Также был выделен отдельный сектор — с перилами. Компания Wargaming, создавшая игру World of tanks, базируется в Беларуси», — сказано в пресс-релизе минского клуба.

Фото: Пресс-служба минского «Динамо»

Фото также можно посмотреть в официальной группе минского «Динамо» во «ВКонтакте».

После матча болельщики с коврами вышли на лёд «Минск-Арены», где смогли сфотографироваться с игроками «Динамо» Игорем Мартыновым, Иваном Дроздовым и Михаилом Карнауховым.

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