Вудкрофт: на игре минского «Динамо» сказалась ментальная расслабленность

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт подвёл итоги матча с ХК «Сочи» (2:5).



«Думаю, что тренер гостей прав, что у них был план на игру воспользоваться нашим вчерашним матчем, и они это превосходно сделали. Они вышли на игру заряженными, голодными до голов и смогли реализовать наши ошибки в первом периоде. Эти ошибки были необязательными: потери шайбы, неправильная оборона при атаке соперника. Наверное, где-то у нас сказалась ментальная расслабленность. Такое бывает, когда ты не до конца восстановился, уставшим вышел на игру. Такие моменты были в первом периоде.



Во втором периоде мы хорошо действовали, хорошо атаковали, удалось почти вернуться в игру. Третий период также был неплохим в нашем исполнении, но не смогли больше забросить, сравнять счёт и перевести игру в овертайм. Хочу сказать, что наша команда должна знать, что нельзя дать оппоненту забросить три шайбы и надеяться на победу. Такого быть не должно», — цитирует Вудкрофта официальный сайт «Сочи».

Минское «Динамо» продлило серию поражений, уступив «Сочи»