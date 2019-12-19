Сушинский: Макмиллан должен быстро влиться в тактический рисунок «Авангарда»

Президент ХК «Авангард» Максим Сушинский прокомментировал подписание контракта с канадским форвардом Брэндоном Макмилланом.



«Укрепить линию нападения перед дедлайном – одна из главных задач для нас. «Авангард» должен играть мощнее и результативнее, мы видим возможности для усиления реализации большинства.



Макмиллан уже не первый год в КХЛ, он хорошо адаптирован к нашему хоккею, выделяется результативностью и характером. Как настоящий канадец, он не уступает в борьбе, всегда сражается до конца. С Бобом Хартли Брэндон быстро найдёт общий язык, Макмиллан должен быстро влиться в тактический рисунок нашей команды», — цитирует Сушинского официальный сайт «Авангарда».



Соглашение с Макмилланом рассчитано до конца сезона. Его предыдущим клубом было рижское «Динамо». Всего в КХЛ Брэндон набрал 86 (45+41) очков в 192 матчах. В «Авангарде» Макмиллан будет выступать под номером 15.

Нападающий Брэндон Макмиллан заключил новый контракт с рижским «Динамо»