Сушинский: Макмиллан должен быстро влиться в тактический рисунок «Авангарда»

Президент ХК «Авангард» Максим Сушинский прокомментировал подписание контракта с канадским форвардом Брэндоном Макмилланом.
«Укрепить линию нападения перед дедлайном – одна из главных задач для нас. «Авангард» должен играть мощнее и результативнее, мы видим возможности для усиления реализации большинства.
Макмиллан уже не первый год в КХЛ, он хорошо адаптирован к нашему хоккею, выделяется результативностью и характером. Как настоящий канадец, он не уступает в борьбе, всегда сражается до конца. С Бобом Хартли Брэндон быстро найдёт общий язык, Макмиллан должен быстро влиться в тактический рисунок нашей команды», — цитирует Сушинского официальный сайт «Авангарда».
Соглашение с Макмилланом рассчитано до конца сезона. Его предыдущим клубом было рижское «Динамо». Всего в КХЛ Брэндон набрал 86 (45+41) очков в 192 матчах. В «Авангарде» Макмиллан будет выступать под номером 15.
- 19 декабря 2019
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