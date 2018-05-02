Нападающий Брэндон Макмиллан заключил новый контракт с рижским «Динамо», информирует пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. Соглашение заключено на один год.

В минувшем сезоне 28-летний форвард забросил 14 шайб и сделал 8 результативных передач в 51 матче регулярного сезона при показателе полезности «-9».

За карьеру в КХЛ хоккеист также выступал в составе «Медвешчака» и «Торпедо». В общей сложности он провёл 111 матчей, в которых набрал 47 (29+18) баллов при показателе полезности «-18». Следующий сезон станет третьим в карьере канадца в КХЛ.