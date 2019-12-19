Московское «Динамо» разгромило «Северсталь», Тарасов оформил хет-трик

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Динамо» принимало в Москве «Северсталь». Встреча завершилась с разгромным счётом в пользу хозяев — 8:1.
Интересно, что команды не могли открыть счёт на протяжении 17 минут. Лишь в конце первого периода «Динамо» и «Северсталь» обменялись голами и ушли на перерыв. Во втором и третьем периодах забивали только хозяева. Особенно старался Даниил Тарасов, оформивший по итогам матча хет-трик.
Стоит отметить, что «Динамо» дважды забивало в течение одной минуты. Четвёртый и пятый голы столичной команды разделили всего десять секунд, седьмой и восьмой — 28 секунд.
22 декабря «Динамо» встретится в Москве с ХК «Сочи», а череповецкий клуб днём ранее проведёт выездной матч с «Локомотивом».
- 19 декабря 2019
-
23:13
-
23:11
-
23:03
-
22:46
-
22:40
-
22:37
-
22:23
-
22:23
-
22:08
-
22:00
-
21:40
-
21:24
-
21:04
-
20:45
-
20:39
-
20:32
-
20:12
-
20:01
-
19:37
-
19:30
-
19:25
-
19:06
-
19:03
-
18:50
-
18:40
-
18:29
-
18:07
-
17:40
-
17:18
-
15:24
-
15:20
-
15:06
-
14:53
-
14:31
-
14:13