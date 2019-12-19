Московское «Динамо» разгромило «Северсталь», Тарасов оформил хет-трик

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Динамо» принимало в Москве «Северсталь». Встреча завершилась с разгромным счётом в пользу хозяев — 8:1.



Интересно, что команды не могли открыть счёт на протяжении 17 минут. Лишь в конце первого периода «Динамо» и «Северсталь» обменялись голами и ушли на перерыв. Во втором и третьем периодах забивали только хозяева. Особенно старался Даниил Тарасов, оформивший по итогам матча хет-трик.



Стоит отметить, что «Динамо» дважды забивало в течение одной минуты. Четвёртый и пятый голы столичной команды разделили всего десять секунд, седьмой и восьмой — 28 секунд.



22 декабря «Динамо» встретится в Москве с ХК «Сочи», а череповецкий клуб днём ранее проведёт выездной матч с «Локомотивом».