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Московское «Динамо» разгромило «Северсталь», Тарасов оформил хет-трик

Московское «Динамо» разгромило «Северсталь», Тарасов оформил хет-трик
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Динамо» принимало в Москве «Северсталь». Встреча завершилась с разгромным счётом в пользу хозяев — 8:1.

Интересно, что команды не могли открыть счёт на протяжении 17 минут. Лишь в конце первого периода «Динамо» и «Северсталь» обменялись голами и ушли на перерыв. Во втором и третьем периодах забивали только хозяева. Особенно старался Даниил Тарасов, оформивший по итогам матча хет-трик.

Стоит отметить, что «Динамо» дважды забивало в течение одной минуты. Четвёртый и пятый голы столичной команды разделили всего десять секунд, седьмой и восьмой — 28 секунд.

22 декабря «Динамо» встретится в Москве с ХК «Сочи», а череповецкий клуб днём ранее проведёт выездной матч с «Локомотивом».

КХЛ - регулярный чемпионат
19 декабря 2019, четверг. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
8 : 1
Северсталь
Череповец
1:0 Яшкин (Шипачёв, Петерссон) – 17:32' (5x5)   1:1 Кодола – 19:52' (5x4)   2:1 Яшкин (Петерссон, Хиетанен) – 25:09' (5x4)   3:1 Тарасов (Лямин, Шипачёв) – 34:04' (5x5)   4:1 Петерссон (Яшкин, Хиетанен) – 36:13' (5x5)   5:1 Игумнов (Брюквин, Алексеев) – 36:23' (5x5)   6:1 Тарасов (Яшкин) – 42:31' (5x4)   7:1 Миронов (Алексеев, Игумнов) – 47:19' (5x4)   8:1 Тарасов (Афиногенов) – 47:47' (5x5)
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