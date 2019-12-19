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Михайлов: матч «Русской классики» по организации был на уровне ЧМ по футболу

Михайлов: матч «Русской классики» по организации был на уровне ЧМ по футболу
Хоккей / КХЛ 0

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов назвал матч между СКА и ЦСКА праздником российского хоккея.

«Это был фантастический матч, я бы назвал его праздником российского хоккея. В Санкт-Петербурге умеют устраивать шоу, проводят спортивные мероприятия на самом высоком уровне. По своему масштабу «Русская классика» соответствует уровню самых крупных соревнований — чемпионатов мира по футболу и хоккею. Более шестидесяти тысяч болельщиков! Очень приятно было присутствовать на этом празднике.

Встречались две сильнейшие команды Западной конференции, и по своему накалу сам матч напоминал финал Кубка Гагарина. Исход решила одна заброшенная шайба. Забей питерцы первыми, игра сложилась бы по-другому. Отлично отыграли оба вратаря. Уверен, что болельщики от этого праздника получили массу удовольствия», — передаёт слова Михайлова корреспондент «Чемпионата».

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