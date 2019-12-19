ЦСКА обыграл СКА в матче КХЛ на футбольном стадионе

В Санкт-Петербурге завершился очередной матч регулярного чемпионата КХЛ. СКА принимал ЦСКА. Встреча проходила на футбольном стадионе «Газпром Арена» и завершилась победой гостей со счётом 1:0. Матч посетили 61 180 зрителей. Это пятый результат в истории в Европе.
Календарь Континентальной хоккейной лиги
Единственную шайбу в матче забросил Сергей Калинин, он отличился в середине третьего периода. Больше счёт уже не менялся. Матч СКА — ЦСКА впервые с октября 2008 закончился с минимальным счётом. Тогда также победили москвичи. Речь идёт о статистике матчей регулярного чемпионата КХЛ без учёта игр плей-офф.
Турнирная таблица Континентальной хоккейной лиги
СКА потерпел первое поражение в 13 последних матчах. ЦСКА одержал четвёртую победу в пяти последних матчах.
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