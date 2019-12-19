«Йокерит» уступил «Локомотиву» в серии буллитов

В Хельсинки завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Йокерит» — «Локомотив». Финский клуб потерпел поражение в серии буллитов.
Уже в первом периоде команды забросили три шайбы. Гостей вперёд вывел Павел Кудрявцев, но хозяева не только сравняли счёт, но и вышли вперёд. По шайбе забросили Марко Антилла и Брайан О'Нилл.
Во втором периоде сложилась обратная ситуация: Кудрявцев оформил дубль, а Максим Афанасьев вывел «Локо» вперёд. «Йокерит» отыгрался благодаря шайбе Мико Лехтонена.
А в третьей 20-минутке на шайбу Петера Регина гости ответили точным броском Магнуса Пяярви. В овертайме отличиться никто не смог, но в серии буллитов точнее были ярославцы.
«Йокерит» потерпел первое поражение после шести побед, а «Локомотив» выиграл четвёртый матч из пяти последних.
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