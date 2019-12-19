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«Йокерит» уступил «Локомотиву» в серии буллитов

«Йокерит» уступил «Локомотиву» в серии буллитов
Хоккей / КХЛ 0

В Хельсинки завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Йокерит» — «Локомотив». Финский клуб потерпел поражение в серии буллитов.

Уже в первом периоде команды забросили три шайбы. Гостей вперёд вывел Павел Кудрявцев, но хозяева не только сравняли счёт, но и вышли вперёд. По шайбе забросили Марко Антилла и Брайан О'Нилл.

КХЛ - регулярный чемпионат
19 декабря 2019, четверг. 19:30 МСК
Йокерит
Хельсинки
Окончен
4 : 5
Б
Локомотив
Ярославль
0:1 Кудрявцев – 03:29' (5x5)   1:1 Анттила (Лёв, Лепистё) – 12:12' (5x5)   2:1 О'Нилл (Йоэнсуу) – 19:55' (5x5)   2:2 Кудрявцев (Аверин, Кронвалль) – 30:16' (5x4)   2:3 Афанасьев (Аверин, Да Коста) – 32:09' (5x5)   3:3 Лехтонен (Савинайнен, Иконен) – 34:39' (5x5)   4:3 Регин (Йоэнсуу, Грант) – 42:49' (5x4)   4:4 Пяаярви (Осипов) – 49:11' (5x5)   4:5 Алексеев – 65:00' (ПБ)

Во втором периоде сложилась обратная ситуация: Кудрявцев оформил дубль, а Максим Афанасьев вывел «Локо» вперёд. «Йокерит» отыгрался благодаря шайбе Мико Лехтонена.

А в третьей 20-минутке на шайбу Петера Регина гости ответили точным броском Магнуса Пяярви. В овертайме отличиться никто не смог, но в серии буллитов точнее были ярославцы.

«Йокерит» потерпел первое поражение после шести побед, а «Локомотив» выиграл четвёртый матч из пяти последних.

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