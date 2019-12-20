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Кривоносов: Вудкрофту эти молодые… Ему результат нужен здесь и сейчас

Кривоносов: Вудкрофту эти молодые… Ему результат нужен здесь и сейчас
Хоккей / КХЛ 0

Иван Кривоносов, заслуженный тренер Беларуси и многолетний помощник Владимира Крикунова, поделился мнением о проблеме развития белорусского хоккея.

«Почему из “Динамо” 80-х столько талантов вышло? Давали играть, доверяли. Омолодили состав — Меленчук с Варивончиком тогда на нас обиделись. Взяли группу родившихся в начале 60-х: Захарова, Рощина, Ерастова с Бубенщиковым. Потом продолжили — 66-й: Гальченюк, Медведев. 68-го целая бригада была: Щебланов, Расолько, Сашка Андриевский. 69-й: Вовка Цыплаков, Эдик Занковец, Юдин Сашка. Потом “семидесятники”: Хмыль, Антоненко, Макрицкий… Что ни фамилия — глыба!

Но они же нам не такими готовыми достались — работать надо было. И не только “баллоны” пресловутые тягать. Это упражнение уже легендой стало, но не одни ж колёса они у нас по льду таскали. И не каждый день — загнали бы. Но характер всё равно воспитали. И физуху поставили — бегали, как кони. Заодно с характером: в ином матче могли и на две смены перейти и вытянуть игру.

А сейчас что? У того же Баскова спрашиваю: “Кто у вас в “Динамо” с молодыми сейчас работает?” — “Перепёхин”. Он добивался успехов в сборных? Всё так, но добивался-то как главный! А в клубе у него руки связаны: главный — Вудкрофт. А ему эти молодые… Ну ты понял. Ему результат нужен здесь и сейчас», — цитирует Кривоносова «Прессбол».

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