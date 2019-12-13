Захаров: никому не верьте. Хоккей в Беларуси развивается на словах, а не на деле

Главный тренер сборной Беларуси Михаил Захаров после победы в матче с командой Южной Кореи (6:5 ОТ) поделился мнением о развитии хоккея в стране.
«Считаю, мы хорошо выглядели с корейцами, но игра получилась тяжёлой. У них очень неплохая команда. В Южной Корее много работают над хоккеем: канадские специалисты провели там отличную работу, команда здорово показала себя на домашней Олимпиаде, хорошо выступает на чемпионатах мира.
Корейцы ещё раз доказали, что расслабляться с ними нельзя. То, о чём мы говорили вчера, полностью оправдалось. Как и ожидали, получили тяжёлый матч. Соперник удачно забрасывал, а вот наша оборона прихрамывала — не помогли защитники вратарю.
С любым соперником будет непросто. В Европе хоккей очень сильно развивается. А у нас он всё-таки больше развивается на словах, а не на деле. Никому не верьте. У нас выпуск из молодёжного хоккея должен составлять 300 человек. В элитных странах эта цифра гораздо больше. Но посмотрим, что нам расскажут про новый выпуск и как всё у нас хорошо.
Сказочников в стране хватало. Но по-хорошему в стране работают две школы. Если бы остальные работали так же, как эти две, то у нас хватало бы хоккеистов и в брестской команде, и в новополоцкой, и в могилёвской. И не было бы разрыва между командами в чемпионате Беларуси», — приводит слова тренера официальный сайт ФХБ.
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