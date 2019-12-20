Самонов — о переходе в СКА и дебюте за сборную России: может, где-то подфартило

Голкипер СКА и сборной России Александр Самонов рассказал, что в прошлом представлял как играет за национальную команду.

«Представить, конечно, мог. Все мы для чего-то работаем. Может, мне где-то подфартило, но и без тяжёлой работы не обошлось. Останавливаться на этом нельзя, это только один шажок вперёд. Ещё есть, над чем работать и куда расти, — цитирует Самонова пресс-служба КХЛ.

Начинал сезон российский голкипер в «Витязе». В подмосковном клубе 25-летний Самонов одержал шесть побед в семи матчах, пропуская 0,88 шайбы за игру и отражая 97,6% бросков. 18 октября 2019 года Самонов стал участником двойного обмена, в результате которого в Санкт-Петербург переправился также и нападающий Артём Швец-Роговой.

Самонов перешёл в СКА в октябре 2019 года. Он провел за «армейцев» 10 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, отражая в среднем 93,4% бросков при коэффициенте надёжности 1,83. В этом сезоне Александр также дебютировал в сборной России.