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Сушинский рассказал, когда в «Авангарде» сможет дебютировать Макмиллан

Сушинский рассказал, когда в «Авангарде» сможет дебютировать Макмиллан
Хоккей / КХЛ 0

Президент «Авангарда» Максим Сушинский, комментируя подписание контракта с канадским форвардом Брэндоном Макмилланом, рассказал о предстоящем дебюте новичка. По словам Сушинского, Макмиллан может дебютировать уже в следующем матче «ястребов». 25 декабря «Авангард» сыграет с челябинским «Трактором».

«Рассчитываем на дебют Макмиллана в матче против «Трактора» 25 декабря. Алексей Терещенко, чей пробный контракт истекает послезавтра, пока не подписан», — цитирует Сушинского РИА «Новости».

29-летний канадский форвард решает вопросы, связанные с оформлением рабочей визы.

Соглашение с Макмилланом рассчитано до конца сезона. Его предыдущим клубом было рижское «Динамо». Всего в КХЛ Брэндон набрал 86 (45+41) очков в 192 матчах. В «Авангарде» Макмиллан будет выступать под номером 15.

Сушинский: Макмиллан должен быстро влиться в тактический рисунок «Авангарда»
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