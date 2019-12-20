Кудашов — о приглашении на Матч звёзд КХЛ: это очень неожиданно, даже не думал

Главный тренер СКА Алексей Кудашов прокомментировал приглашение на Матч звёзд КХЛ. Кудашов возглавит команду дивизиона Боброва. Матч звёзд КХЛ будет проходить 18 и 19 января 2020 года в Москве.

«Это очень неожиданно, даже не думал об этом. Для меня это признание работы всей нашей организации, всей команды, игроков и персонала.

Первый матч был на Красной площади — грандиозный праздник. Запомнилось, правда, что было очень холодно. Второй — в 2016-м. Будем надеяться, что это хорошая традиция. Второй тренер? Как лига решит, так и будет. Я коммуникабельный человек, сработаюсь с любым», — приводит слова Кудашова пресс-служба КХЛ.

Помимо Кудашова тренерами команд станут Боб Хартли, Игорь Никитин и Дмитрий Квартальнов.