Кудашов — о приглашении на Матч звёзд КХЛ: это очень неожиданно, даже не думал
Главный тренер СКА Алексей Кудашов прокомментировал приглашение на Матч звёзд КХЛ. Кудашов возглавит команду дивизиона Боброва. Матч звёзд КХЛ будет проходить 18 и 19 января 2020 года в Москве.
«Это очень неожиданно, даже не думал об этом. Для меня это признание работы всей нашей организации, всей команды, игроков и персонала.
Первый матч был на Красной площади — грандиозный праздник. Запомнилось, правда, что было очень холодно. Второй — в 2016-м. Будем надеяться, что это хорошая традиция. Второй тренер? Как лига решит, так и будет. Я коммуникабельный человек, сработаюсь с любым», — приводит слова Кудашова пресс-служба КХЛ.
Помимо Кудашова тренерами команд станут Боб Хартли, Игорь Никитин и Дмитрий Квартальнов.
Определились тренеры команд на Матче звёзд КХЛ
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