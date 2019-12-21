Светлов: надеюсь, Олкинуора быстро войдёт в строй после перелома руки

Главный тренер «Адмирала» из Владивостока Сергей Светлов поделился впечатлениями от выигранного домашнего матча с минским «Динамо» (5:1).



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20



«В целом, игра мне понравилась. Обе команды играли в быстрый, хороший активный хоккей. Нам сегодня было важно после двух поражений на выезде показать хорошую игру. Ребята собрались, создали много моментов, хорошо их реализовали. Хочу особо отметить Алексея Дробина, который забил первый гол в КХЛ.



Олкинуора сломал руку. Был на сборах с командой Финляндии, на тренировке ударился о борт. Четыре недели теперь с гипсом будет ходить. Надеюсь, затем быстро войдёт в строй», — приводит слова Светлова официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

«Адмирал» обыграл минское «Динамо» и нанёс сопернику девятое поражение подряд