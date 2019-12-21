«Адмирал» обыграл минское «Динамо» и нанёс сопернику девятое поражение подряд

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» принимал во Владивостоке минское «Динамо». Встреча завершилась со счётом 5:1 в пользу команды Сергея Светлова. Минчане продлили серию поражений до девяти матчей.



Хозяева открыли счёт в первом периоде стараниями Адама Альмквиста, реализовавшего численный перевес. Во втором игровом отрезке «моряки» ещё трижды огорчили соперника — Маркус Юнг отличился в меньшинстве, а Владимир Бутузов и Мартин Бакош отправили шайбы в ворота соперника в равных составах. В третьем периоде на гол Алексея Дробина «зубры» ответили точным броском Евгения Ковыршина.



23 декабря «Адмирал» примет во Владивостоке «Торпедо», а «Динамо» в этот же день встретится в Хабаровске с «Амуром».

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.