«Адмирал» обыграл минское «Динамо» и нанёс сопернику девятое поражение подряд

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» принимал во Владивостоке минское «Динамо». Встреча завершилась со счётом 5:1 в пользу команды Сергея Светлова. Минчане продлили серию поражений до девяти матчей.
Хозяева открыли счёт в первом периоде стараниями Адама Альмквиста, реализовавшего численный перевес. Во втором игровом отрезке «моряки» ещё трижды огорчили соперника — Маркус Юнг отличился в меньшинстве, а Владимир Бутузов и Мартин Бакош отправили шайбы в ворота соперника в равных составах. В третьем периоде на гол Алексея Дробина «зубры» ответили точным броском Евгения Ковыршина.
23 декабря «Адмирал» примет во Владивостоке «Торпедо», а «Динамо» в этот же день встретится в Хабаровске с «Амуром».
Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.
- 21 декабря 2019
-
13:00
-
12:35
-
12:25
-
12:22
-
12:10
-
11:56
-
11:41
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:15
-
10:03
-
09:36
-
09:27
-
09:13
-
09:04
-
09:01
-
08:10
-
07:53
-
07:33
-
07:15
-
06:44
-
06:18
-
05:55
-
04:50
-
04:28
-
03:55
-
03:46
-
03:21
- 20 декабря 2019
-
23:42
-
23:41
-
23:16
-
23:12
-
22:25
-
22:00