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«Адмирал» обыграл минское «Динамо» и нанёс сопернику девятое поражение подряд

«Адмирал» обыграл минское «Динамо» и нанёс сопернику девятое поражение подряд
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» принимал во Владивостоке минское «Динамо». Встреча завершилась со счётом 5:1 в пользу команды Сергея Светлова. Минчане продлили серию поражений до девяти матчей.

Хозяева открыли счёт в первом периоде стараниями Адама Альмквиста, реализовавшего численный перевес. Во втором игровом отрезке «моряки» ещё трижды огорчили соперника — Маркус Юнг отличился в меньшинстве, а Владимир Бутузов и Мартин Бакош отправили шайбы в ворота соперника в равных составах. В третьем периоде на гол Алексея Дробина «зубры» ответили точным броском Евгения Ковыршина.

23 декабря «Адмирал» примет во Владивостоке «Торпедо», а «Динамо» в этот же день встретится в Хабаровске с «Амуром».

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
21 декабря 2019, суббота. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
5 : 1
Динамо Мн
Минск
1:0 Альмквист (Юнг, Бакош) – 13:47' (5x4)   2:0 Юнг (Бакош) – 24:09' (4x5)   3:0 Бутузов (Пилипенко) – 30:12' (5x5)   4:0 Бакош (Альмквист, Вихарев) – 35:00' (5x5)   5:0 Дробин (Мерескин, Красоткин) – 38:21' (5x5)   5:1 Ковыршин (Костицын, Спунер) – 47:48' (5x5)
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