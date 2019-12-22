Кучеров забил 200-й гол в карьере НХЛ. Видео

В Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг».

На момент написания новости проходит третий период. Счёт в матче 1:1. На гол Радко Гудаса «Тампа» ответила точным броском Никиты Кучерова. Результативными передачами отметились Брейден Пойнт и Ондржей Палат.

Видео с голом Никиты Кучерова можно посмотреть на официальном сайте Национальной хоккейной лиги.

Таким образом, Никита Кучеров забросил 12-ю шайбу в сезоне НХЛ. Теперь на счету игрока 37 (12+26) очков в сезоне, которые он смог набрать после 33 игр. Россиянин смог забросить 200-ю шайбу в карьере в Национальной хоккейной лиге.