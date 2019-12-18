Купер — о Кучерове: тренер должен принимать решения. Для команды так было лучше
Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой Сенаторз» (4:3 ОТ) объяснил решения снять с игры российского нападающего Никиту Кучерова.
Кучеров был снят с матча после результативной ошибки во втором периоде. Кучеров совершил грубую потерю в чужой зоне, которая привела к выходу Энтони Дюклера «один в ноль» с Андреем Василевским. Канадский форвард переиграл россиянина и сравнял счёт в матче.
«Как тренер, вы должны принимать решения. И сегодня так было лучше для команды, чтобы она смогла одержать победу. Это было наше решение. Никита — важная часть «Тампы», а на его месте мог оказаться кто угодно», — приводит слова Купера журналистка Кэйли Челиос.
Кучеров был снят с матча с «Оттавой» после результативной ошибки во втором периоде
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