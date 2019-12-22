СКА и «Металлург» объявили составы на матч в Санкт-Петербурге

СКА и «Металлург» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Санкт-Петербурге. Встреча состоится сегодня, 22 декабря, начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.



СКА:



Хелльберг (Мельничук);

Белов — Бенгтссон, Ткачёв — Лехтеря — Барабанов;

Хафизуллин — Зуб, Кагарлицкий — Кемппайнен — Якупов;

Токранов — Ожиганов, Кузьменко — Аалтонен — Карпов;

Зубарев, Дергачёв — Каблуков — Кетов, Швец-Роговой.



«Металлург»:



Демченко (Кошечкин)

Антипин — Береглазов, Мозякин — Филиппи — Нестрашил;

Верещагин — Яковлев, О’Делл — Расмуссен — Козун;

Дронов — Матушкин, Паршин — Локтионов — Кулёмин;

Минулин, Потехин — Неколенко — Любимов.