СКА и «Металлург» объявили составы на матч в Санкт-Петербурге
СКА и «Металлург» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Санкт-Петербурге. Встреча состоится сегодня, 22 декабря, начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.
СКА:
Хелльберг (Мельничук);
Белов — Бенгтссон, Ткачёв — Лехтеря — Барабанов;
Хафизуллин — Зуб, Кагарлицкий — Кемппайнен — Якупов;
Токранов — Ожиганов, Кузьменко — Аалтонен — Карпов;
Зубарев, Дергачёв — Каблуков — Кетов, Швец-Роговой.
«Металлург»:
Демченко (Кошечкин)
Антипин — Береглазов, Мозякин — Филиппи — Нестрашил;
Верещагин — Яковлев, О’Делл — Расмуссен — Козун;
Дронов — Матушкин, Паршин — Локтионов — Кулёмин;
Минулин, Потехин — Неколенко — Любимов.
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