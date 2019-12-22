СКА обыграл «Металлург» и одержал 13-ю победу в 14 последних матчах

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги СКА принимал в Санкт-Петербурге «Металлург». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. Питерский клуб одержал 13-ю победу в последних 14 матчах регулярного чемпионата. Уральская команда прервала серию из двух побед.



Первый период оказался безголевым, а во втором игровом отрезке подопечные Алексея Кудашова открыли счёт после точного броска в исполнении Артёма Зуба. Деннис Расмуссен восстановил равновесие на первых минутах третьего периода, но чуть позже Дмитрий Кагарлицкий снова вывел питерский клуб вперёд.



25 декабря «армейцы» проведут выездной матч с «Барысом», а «Магнитка» 24-го числа встретится в Москве с ЦСКА.

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.