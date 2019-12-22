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СКА обыграл «Металлург» и одержал 13-ю победу в 14 последних матчах

СКА обыграл «Металлург» и одержал 13-ю победу в 14 последних матчах
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги СКА принимал в Санкт-Петербурге «Металлург». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. Питерский клуб одержал 13-ю победу в последних 14 матчах регулярного чемпионата. Уральская команда прервала серию из двух побед.

Первый период оказался безголевым, а во втором игровом отрезке подопечные Алексея Кудашова открыли счёт после точного броска в исполнении Артёма Зуба. Деннис Расмуссен восстановил равновесие на первых минутах третьего периода, но чуть позже Дмитрий Кагарлицкий снова вывел питерский клуб вперёд.

25 декабря «армейцы» проведут выездной матч с «Барысом», а «Магнитка» 24-го числа встретится в Москве с ЦСКА.

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
22 декабря 2019, воскресенье. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Зуб (Кемппайнен, Ткачёв) – 24:27' (5x5)   1:1 Расмуссен (Нестрашил, Локтионов) – 41:47' (5x4)   2:1 Кагарлицкий (Якупов, Зуб) – 43:53' (5x5)
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