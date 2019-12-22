СКА обыграл «Металлург» и одержал 13-ю победу в 14 последних матчах

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги СКА принимал в Санкт-Петербурге «Металлург». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. Питерский клуб одержал 13-ю победу в последних 14 матчах регулярного чемпионата. Уральская команда прервала серию из двух побед.
Первый период оказался безголевым, а во втором игровом отрезке подопечные Алексея Кудашова открыли счёт после точного броска в исполнении Артёма Зуба. Деннис Расмуссен восстановил равновесие на первых минутах третьего периода, но чуть позже Дмитрий Кагарлицкий снова вывел питерский клуб вперёд.
25 декабря «армейцы» проведут выездной матч с «Барысом», а «Магнитка» 24-го числа встретится в Москве с ЦСКА.
Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.
- 22 декабря 2019
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