Крикунов — о победе: «Динамо» было в эйфории. Спокойно могло проиграть матч

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов поделился эмоциями после домашнего матча с ХК «Сочи» (3:1).



«Наверное, после такой победы в матче с «Северсталью» находились немного в такой эйфории. Думали, и здесь всё легко будет. Хотя мы говорили ребятам, что соперник проиграл не совсем заслуженно последний матч перед нами. Предупреждали команду, что у «Сочи» хорошие контратаки. Второй и третий периоды такими получились, что спокойно могли и проиграть сегодняшний матч. Хорошо, что забили этот второй нелогичный гол. Что есть то есть.



Погнали нас болельщики вперёд очень вовремя. Третий гол уже был исполнен как надо. Готовимся дальше. Качество игры было не очень хорошее, но два очка есть два очка.



Верба — молодой хоккеист, который играл сегодня первую игру. Самое главное, что такой игрок должен биться и стараться. Верба именно это и делал. Для первой игры он нормально сыграл. Муранов у нас побольше играет, а Панкратов после перерыва вернулся в главную команду. В принципе сегодня всё звено сыграло неплохо, на своём уровне.



Кулёмин уже с нами тренируется, уже катается. Думаю, что после Нового года уже будет играть», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов