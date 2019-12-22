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Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20

Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20
Хоккей / КХЛ 0

Сегодня, 22 декабря, в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоялись четыре матча.

Турнирная таблица регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/20

Московское «Динамо» переиграло ХК «Сочи» со счётом 3:1. Победный гол себе в актив записал Максим Афиногенов.

КХЛ - регулярный чемпионат
22 декабря 2019, воскресенье. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 1
ХК Сочи
Сочи
1:0 Шипачёв (Яшкин, Хиетанен) – 29:38' (5x4)   1:1 Архипов (Воробьёв, Коллинз) – 36:22' (5x5)   2:1 Афиногенов (Петерссон, Зайцев) – 48:41' (5x5)   3:1 Тарасов – 58:54' (5x5)

ЦСКА разгромил на выезде «Витязь» — 6:1. В составе «армейцев» дубль оформил Михаил Григоренко. Московская команда одержала пятую победу подряд.

КХЛ - регулярный чемпионат
22 декабря 2019, воскресенье. 17:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
1 : 6
ЦСКА
Москва
1:0 Сёмин (Ержабек, Макеев) – 02:58' (5x4)   1:1 Кемпе (Вей, Григоренко) – 25:05' (5x4)   1:2 Григоренко (Кемпе, Нестеров) – 26:05' (5x4)   1:3 Карнаухов (Слепышев, Киселевич) – 27:15' (5x5)   1:4 Толчинский (Кемпе, Попов) – 42:39' (5x5)   1:5 Григоренко (Капризов, Вей) – 54:02' (5x5)   1:6 Робинсон (Вей, Григоренко) – 56:28' (5x5)

СКА обыграл «Металлург» со счётом 2:1. У питерского клуба точными бросками отметились Артём Зуб и Дмитрий Кагарлицкий, у гостей отличился Деннис Расмуссен.

КХЛ - регулярный чемпионат
22 декабря 2019, воскресенье. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Зуб (Кемппайнен, Ткачёв) – 24:27' (5x5)   1:1 Расмуссен (Нестрашил, Локтионов) – 41:47' (5x4)   2:1 Кагарлицкий (Якупов, Зуб) – 43:53' (5x5)

«Спартак» переиграл «Барыс» со счётом 3:1. Победную шайбу в ретроматче на свой счёт записал Артём Фёдоров. «Спартак» одержал третью победу подряд.

КХЛ - регулярный чемпионат
22 декабря 2019, воскресенье. 17:15 МСК
Спартак
Москва
Окончен
3 : 1
Барыс
Нур-Султан
1:0 Зубов (Цыплаков) – 08:08' (5x5)   2:0 Фёдоров (Рылов) – 24:35' (5x5)   2:1 Шестаков – 26:52' (5x5)   3:1 Хохлачёв (Даугавиньш, Рылов) – 59:46' (en)
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