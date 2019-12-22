Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20
Сегодня, 22 декабря, в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоялись четыре матча.
Турнирная таблица регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/20
Московское «Динамо» переиграло ХК «Сочи» со счётом 3:1. Победный гол себе в актив записал Максим Афиногенов.
КХЛ - регулярный чемпионат
22 декабря 2019, воскресенье. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 1
ХК Сочи
Сочи
1:0 Шипачёв (Яшкин, Хиетанен) – 29:38' (5x4) 1:1 Архипов (Воробьёв, Коллинз) – 36:22' (5x5) 2:1 Афиногенов (Петерссон, Зайцев) – 48:41' (5x5) 3:1 Тарасов – 58:54' (5x5)
ЦСКА разгромил на выезде «Витязь» — 6:1. В составе «армейцев» дубль оформил Михаил Григоренко. Московская команда одержала пятую победу подряд.
КХЛ - регулярный чемпионат
22 декабря 2019, воскресенье. 17:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
1 : 6
ЦСКА
Москва
1:0 Сёмин (Ержабек, Макеев) – 02:58' (5x4) 1:1 Кемпе (Вей, Григоренко) – 25:05' (5x4) 1:2 Григоренко (Кемпе, Нестеров) – 26:05' (5x4) 1:3 Карнаухов (Слепышев, Киселевич) – 27:15' (5x5) 1:4 Толчинский (Кемпе, Попов) – 42:39' (5x5) 1:5 Григоренко (Капризов, Вей) – 54:02' (5x5) 1:6 Робинсон (Вей, Григоренко) – 56:28' (5x5)
СКА обыграл «Металлург» со счётом 2:1. У питерского клуба точными бросками отметились Артём Зуб и Дмитрий Кагарлицкий, у гостей отличился Деннис Расмуссен.
КХЛ - регулярный чемпионат
22 декабря 2019, воскресенье. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Зуб (Кемппайнен, Ткачёв) – 24:27' (5x5) 1:1 Расмуссен (Нестрашил, Локтионов) – 41:47' (5x4) 2:1 Кагарлицкий (Якупов, Зуб) – 43:53' (5x5)
«Спартак» переиграл «Барыс» со счётом 3:1. Победную шайбу в ретроматче на свой счёт записал Артём Фёдоров. «Спартак» одержал третью победу подряд.
- 22 декабря 2019
-
23:45
-
23:11
-
23:00
-
22:45
-
22:17
-
22:11
-
22:00
-
21:48
-
21:39
-
21:30
-
21:15
-
21:04
-
20:52
-
20:38
-
20:09
-
20:06
-
20:03
-
19:59
-
19:50
-
19:48
-
19:39
-
19:34
-
19:19
-
19:16
-
19:13
-
19:03
-
18:50
-
18:15
-
18:05
-
17:33
-
17:23
-
17:01
-
16:45
-
16:30
-
16:21
Партнерский контент