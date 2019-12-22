Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20

Сегодня, 22 декабря, в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоялись четыре матча.



Турнирная таблица регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/20



Московское «Динамо» переиграло ХК «Сочи» со счётом 3:1. Победный гол себе в актив записал Максим Афиногенов.

ЦСКА разгромил на выезде «Витязь» — 6:1. В составе «армейцев» дубль оформил Михаил Григоренко. Московская команда одержала пятую победу подряд.

СКА обыграл «Металлург» со счётом 2:1. У питерского клуба точными бросками отметились Артём Зуб и Дмитрий Кагарлицкий, у гостей отличился Деннис Расмуссен.

«Спартак» переиграл «Барыс» со счётом 3:1. Победную шайбу в ретроматче на свой счёт записал Артём Фёдоров. «Спартак» одержал третью победу подряд.