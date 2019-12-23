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Участник грядущего Матча звёзд Грецкий заработал дебютное очко в КХЛ

Участник грядущего Матча звёзд Грецкий заработал дебютное очко в КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий минского «Динамо» Вячеслав Грецкий отметился результативной передачей во втором периоде встречи с хабаровским «Амуром». Таким образом, 23-летний форвард набрал свой первый результативный балл в КХЛ. Напомним, Грецкий выбран болельщиками для участия в Матче звёзд, который пройдёт в рамках «ФОНБЕТ Недели звёзд хоккея—2020».

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Амур»:

Лангхамер (Аликин);
Йордан – Игнатович, Файзуллин – Рассказов — Зогорна;
Коробов – Корягин, Вл. Ушенин – Вяч. Ушенин — Горшков;
Камалов – Турбин, Железков – Кузнецов – Руденков;
Александров, Лазарев – Голубев – Кацуба.

«Динамо» (Минск):

Карнаухов (Тейлор);
Граньяни – Ерёменко, А. Костицын – Ковыршин – Спунер;
Морроу – Знахаренко, Принс – Паре – Пулккинен;
Готовец – Евенко, Павлович – Демков – Стефанович;
Денисов – Крыскин, Грецкий – Китаров – Дроздов.

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