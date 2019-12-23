Участник грядущего Матча звёзд Грецкий заработал дебютное очко в КХЛ

Нападающий минского «Динамо» Вячеслав Грецкий отметился результативной передачей во втором периоде встречи с хабаровским «Амуром». Таким образом, 23-летний форвард набрал свой первый результативный балл в КХЛ. Напомним, Грецкий выбран болельщиками для участия в Матче звёзд, который пройдёт в рамках «ФОНБЕТ Недели звёзд хоккея—2020».

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



«Амур»:



Лангхамер (Аликин);

Йордан – Игнатович, Файзуллин – Рассказов — Зогорна;

Коробов – Корягин, Вл. Ушенин – Вяч. Ушенин — Горшков;

Камалов – Турбин, Железков – Кузнецов – Руденков;

Александров, Лазарев – Голубев – Кацуба.



«Динамо» (Минск):



Карнаухов (Тейлор);

Граньяни – Ерёменко, А. Костицын – Ковыршин – Спунер;

Морроу – Знахаренко, Принс – Паре – Пулккинен;

Готовец – Евенко, Павлович – Демков – Стефанович;

Денисов – Крыскин, Грецкий – Китаров – Дроздов.