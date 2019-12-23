Участник грядущего Матча звёзд Грецкий заработал дебютное очко в КХЛ

Нападающий минского «Динамо» Вячеслав Грецкий отметился результативной передачей во втором периоде встречи с хабаровским «Амуром». Таким образом, 23-летний форвард набрал свой первый результативный балл в КХЛ. Напомним, Грецкий выбран болельщиками для участия в Матче звёзд, который пройдёт в рамках «ФОНБЕТ Недели звёзд хоккея—2020».
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
«Амур»:
Лангхамер (Аликин);
Йордан – Игнатович, Файзуллин – Рассказов — Зогорна;
Коробов – Корягин, Вл. Ушенин – Вяч. Ушенин — Горшков;
Камалов – Турбин, Железков – Кузнецов – Руденков;
Александров, Лазарев – Голубев – Кацуба.
«Динамо» (Минск):
Карнаухов (Тейлор);
Граньяни – Ерёменко, А. Костицын – Ковыршин – Спунер;
Морроу – Знахаренко, Принс – Паре – Пулккинен;
Готовец – Евенко, Павлович – Демков – Стефанович;
Денисов – Крыскин, Грецкий – Китаров – Дроздов.
- 23 декабря 2019
-
13:35
-
13:32
-
13:21
-
13:14
-
13:07
-
13:00
-
13:00
-
12:47
-
12:35
-
12:27
-
11:44
-
11:35
-
11:28
-
11:21
-
11:01
-
10:52
-
10:15
-
09:59
-
09:30
-
09:19
-
09:00
-
08:45
-
08:42
-
08:31
-
08:15
-
05:51
-
03:58
-
02:50
-
01:59
- 22 декабря 2019
-
23:45
-
23:11
-
23:00
-
22:45
-
22:17
-
22:11