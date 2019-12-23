«Амур» отыгрался с 0:3 в третьем периоде и победил минское «Динамо»

Хабаровский «Амур» на домашнем льду победил минское «Динамо» со счётом 4:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Белорусский клуб потерпел десятое поражение подряд.



Команда гостей открыла счёт на 12-й минуте, заброшенной шайбой отметился форвард Франсис Паре. На старте второго периода «Динамо» упрочило преимущество благодаря голам нападающего Ивана Дроздова и защитника Марка-Андре Граньяни. На 49-й минуте хабаровский клуб сократил разрыв усилиями форварда Гинека Зогорны. Через пять минут Гинек Зогорна забил вновь, оформив дубль. В концовке «Амур» отыгрался и вырвал победу, точные броски в актив записали Максим Игнатович и Владислав Ушенин.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

