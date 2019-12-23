«Амур» отыгрался с 0:3 в третьем периоде и победил минское «Динамо»
Хабаровский «Амур» на домашнем льду победил минское «Динамо» со счётом 4:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Белорусский клуб потерпел десятое поражение подряд.
Команда гостей открыла счёт на 12-й минуте, заброшенной шайбой отметился форвард Франсис Паре. На старте второго периода «Динамо» упрочило преимущество благодаря голам нападающего Ивана Дроздова и защитника Марка-Андре Граньяни. На 49-й минуте хабаровский клуб сократил разрыв усилиями форварда Гинека Зогорны. Через пять минут Гинек Зогорна забил вновь, оформив дубль. В концовке «Амур» отыгрался и вырвал победу, точные броски в актив записали Максим Игнатович и Владислав Ушенин.
КХЛ - регулярный чемпионат
23 декабря 2019, понедельник. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
4 : 3
Динамо Мн
Минск
0:1 Паре (Принс) – 11:41' (5x5) 0:2 Дроздов (Китаров, Грецкий) – 22:29' (5x5) 0:3 Граньяни (Пулккинен, Паре) – 24:26' (5x5) 1:3 Зогорна (Рассказов) – 48:02' (5x4) 2:3 Зогорна (Йордан, Ушенин Владислав) – 53:26' (5x4) 3:3 Игнатович (Зогорна, Файзуллин) – 55:43' (5x4) 4:3 Ушенин Владислав (Аликин, Корягин) – 58:50' (5x5)
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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