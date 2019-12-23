Цулыгин: «Салават» не опасается проблем из-за Кубка Шпенглера, мы уже ощутили их на себе

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин рассказал, как на команду повлияет участие в Кубке Шпенглера.



«Проблемы из-за последствия игры на Кубке Шпенглера? Мы уже ощутили это на себе, когда играли очень плотные игры в КХЛ. Из-за Кубка Шпенглера нам пришлось сыграть очень много игр в чемпионате. Поэтому не опасаемся этих проблем, мы уже участвуем в этом. Сложно найти сейчас какие-то плюсы от участия в Кубке Шпенглера, для нас самое главное – это чемпионат КХЛ.



Участие в выставочном матче КХЛ в Давосе – это интересно. Мы делаем пользу для нашей лиги и обязаны показать хороший хоккей, чтобы в Европе люди понимали, что КХЛ — очень сильная лига. Шесть матчей с «Ак Барсом» в сезоне – это много. Да, это интересные матчи. Борьба, накал, лучший хоккей, но шесть — это многовато.



Нервируют ли меня слухи о приходе Ржиги в один из топ-клубов КХЛ? Меня это не нервирует, меня нервирует, когда мы проигрываем и команда не играет так, как должна. Не скажу, что сейчас мы играем не так, как надо. Мы играли неплохо, просто не могли реализовать свои моменты. Как раз сказываются последствия плотного графика – у нас очень много больных, некоторые ребята играют на таблетках. У нас почти каждый день кто-то из ребят заболевает, это не травмы, а именно то, что организм не выдерживает. При этом другие ребята должны брать на себя ответственность, показывать характер и вытаскивать матчи», — передаёт слова Цулыгина корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.