Цулыгин: Амиров игрок первых двух звеньев, но в его возрасте не многие вообще играют в КХЛ

Главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин прокомментировал тот факт, что форварда Родиона Амирова не пригласили в молодёжную сборную России на МЧМ-2020.



«Это выбор штаба молодёжной сборной, мы не можем его комментировать. Мы хотим, чтобы он играл лучше. Для него это был бы хороший опыт. Естественно, у него есть какое-то расстройство, но с другой стороны это показывает, что нужно ещё больше работать и становиться лучше, чтобы попадать в сборную.

Амиров игрок первых двух звеньев. Но в силу его возраста ему нужно пройти через низшие звенья, набраться упорства, чтобы пробиться в первые два звена. В его возрасте вообще не многие играют в КХЛ, а первые звенья – это вообще очень тяжело. В этом плане мы работаем на перспективу», — передаёт слова Цулыгина корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.