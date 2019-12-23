«Адмирал» разгромно проиграл «Торпедо», пропустив пять шайб

Хоккейный клуб «Адмирал» из Владивостока на домашней площадке потерпел поражение от нижегородского «Торпедо» с разгромным счётом 0:5 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20



Команда гостей ударно стартовала, открыв счёт уже на 35-й секунде усилиями нападающего Антона Шенфельда. На 10-й минуте «Торпедо» упрочило преимущество, заброшенной шайбой отметился форвард Тай Рэтти. В середине второго периода гол в актив записал нападающий нижегородской команды Михаил Смолин. На старте третьего периода подопечные Дэвида Немировски забросили две шайбы, авторами которых стали Артём Аляев и оформивший дубль Смолин.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

