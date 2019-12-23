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«Адмирал» разгромно проиграл «Торпедо», пропустив пять шайб

«Адмирал» разгромно проиграл «Торпедо», пропустив пять шайб
Хоккей / КХЛ 0

Хоккейный клуб «Адмирал» из Владивостока на домашней площадке потерпел поражение от нижегородского «Торпедо» с разгромным счётом 0:5 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

Команда гостей ударно стартовала, открыв счёт уже на 35-й секунде усилиями нападающего Антона Шенфельда. На 10-й минуте «Торпедо» упрочило преимущество, заброшенной шайбой отметился форвард Тай Рэтти. В середине второго периода гол в актив записал нападающий нижегородской команды Михаил Смолин. На старте третьего периода подопечные Дэвида Немировски забросили две шайбы, авторами которых стали Артём Аляев и оформивший дубль Смолин.

КХЛ - регулярный чемпионат
23 декабря 2019, понедельник. 12:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
0 : 5
Торпедо
Нижегородская область
0:1 Шенфельд (Шрёдер, Ратти) – 00:34' (5x5)   0:2 Ратти (Шрёдер, Шенфельд) – 09:01' (5x5)   0:3 Смолин (Орлов, Щехура) – 28:55' (5x5)   0:4 Аляев (Ильин) – 43:45' (5x4)   0:5 Смолин (Стальнов) – 44:26' (5x5)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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