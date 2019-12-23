«Адмирал» разгромно проиграл «Торпедо», пропустив пять шайб

Хоккейный клуб «Адмирал» из Владивостока на домашней площадке потерпел поражение от нижегородского «Торпедо» с разгромным счётом 0:5 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20
Команда гостей ударно стартовала, открыв счёт уже на 35-й секунде усилиями нападающего Антона Шенфельда. На 10-й минуте «Торпедо» упрочило преимущество, заброшенной шайбой отметился форвард Тай Рэтти. В середине второго периода гол в актив записал нападающий нижегородской команды Михаил Смолин. На старте третьего периода подопечные Дэвида Немировски забросили две шайбы, авторами которых стали Артём Аляев и оформивший дубль Смолин.
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
- 23 декабря 2019
-
15:11
-
15:07
-
14:52
-
14:37
-
14:27
-
14:23
-
14:21
-
14:13
-
14:07
-
13:57
-
13:49
-
13:42
-
13:39
-
13:35
-
13:32
-
13:21
-
13:14
-
13:07
-
13:00
-
13:00
-
12:47
-
12:35
-
12:27
-
11:44
-
11:35
-
11:28
-
11:21
-
11:01
-
10:52
-
10:15
-
09:59
-
09:30
-
09:19
-
09:00
-
08:45